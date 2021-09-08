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Fırat Kalkanı bölgesinde 13 terörist etkisiz!

Fırat Kalkanı bölgesinde 13 terörist etkisiz!

Türk askerine saldırı hazırlığı yapan 13 terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 12:05
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 12:08
Fırat Kalkanı bölgesinde 13 terörist etkisiz!

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde kuş uçurtmuyor, inlerine girdiği teröristleri bir bir yok ediyor.

PKK'YA AĞIR DARBE

Fırat Kalkanı bölgesinde icra edilen son operasyon da başarıyla sonuçlandı.

Kahraman komandolar, PKK'ya yine ağır bir darbe daha vurmuş oldu.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Fırat Kalkanı Bölgesi


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