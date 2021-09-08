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Eli kanlı Esed güçleri İdlib'de sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı

Eli kanlı Esed güçleri İdlib'de sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı

Esed güçlerinin, Suriye'nin İdlib kırsalında yer alan Mara'an kasabasında bir sağlık merkezini bombalaması sonucu, 1 kadın hayatını kaybetti, 2 sağlık personeli ve 1'i çocuk 3 kişi ise yaralandı. Sağlık merkezinin bombalama sonucunda aldığı ağır hasar nedeniyle hizmet dışı kaldığı öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:03
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:06
Eli kanlı Esed güçleri İdlib'de sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı

Esed rejimine bağlı güçler, Suriye'nin İdlib kırsalının güneyinde yer alan Mara'an kasabasında bir sağlık merkezini hedef aldı.

Esed güçlerinin kasabada sivillere hizmet veren sağlık merkezini bombalaması sonucu, 1 kadın hayatını kaybederken, 1'isi çocuk ve 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaşanan saldırının ardından olay yerine sevk edilen Suriye Sivil Savunma ekipleri ise arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, yaralanan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtilerek, yaralıların ise İdlib kentindeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi. Sivil Savunma, sağlık merkezinin ise bombalama sonucunda aldığı ağır hasar nedeniyle hizmet dışı kaldığını kaydetti.


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