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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hangi gün? Saat kaçta?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hangi gün? Saat kaçta?

TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yakında başlıyor. Dizinin tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte pek çok kişi ‘Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ne zaman?’ sorusunu araştırmaya başladı. Peki, başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna hirlioğlu yer aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak? Akdeniz’in Kılıcı hangi gün? Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü ne zaman? araştırılıyor. İşte detaylar...

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:11
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:16
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hangi gün? Saat kaçta?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başlamasına az bir zaman kala seyirciler Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman? sorusunun cevabını sormaya başladı. Merakla beklenen dizi her geçen gün daha fazla kişi tarafından araştırılıyor. İlk fragmanı ile pek çok kişiyi kendine hayran bırakan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın yayın tarihi belli oldu! Peki, Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ne zaman başlayacak?

BARBAROSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun parlaştığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın ilk tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından pek çok seyirci ‘Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ne zaman başlayacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. TRT1’in merakla beklenen dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın ne zaman başlayacağı açıklandı. Kanaldan gelen bilgiler doğrultusunda Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 16 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Peki Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı hangi kanalda?



Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Hangi Kanalda?


Yönetmen koltuğuna Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ilk bölümü ile 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de ekranlara gelecek. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yer aldığı dizide Osmanlı İmparatorluğu dönemi konu edilecek.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Konusu Nedir?


TRT1’in heyecanla beklenen dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atan Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını anlatmaktadır. Osmanlı Devleti’nin kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayreddin Paşa’nın Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağlamasını konu edinen dizide Oruç Reis’e de yer verilecek. Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa’ya ona ‘dinin hayırlısı’ anlamına gelen Hayreddin adını, Padişah Yavuz Sultan Selim vermiştir. Dizide bu iki önemli insanın hikayesinden ve Osmanlı Devleti’nin zaferlerinden bahsedilecektir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI VE İSİMLERİ


Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

Merakla beklenen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın oyuncuları arasında yer almaktadır.



Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Saat Kaçta?


TRT1 ekranlarının yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı saat 16 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı


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