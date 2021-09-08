Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan’dan Aşk Pozları Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor?

Ada Masalı dizisinin başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Narvuz aşk yaşamaya başladı! İkilinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde pek çok kişi tarafından beğenildi. Çiftin paylaştığı son fotoğrafın altına binlerce yorum gelirken çift hakkında dedikodular da arttı. Peki, dizi aşkı gerçek mi oldu? Alp Narvuz ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? İşte Alp Narvuz ve Ayça Ayşim Turan’dan aşk pozları…
E kranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın oyuncuları Alp Narvuz ve Ayça Ayşin Turan'ın aşk dedikoduları ortaya çıktı! İkilinin set aşkının haber olmasının ardından pek çok seyirci Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Sorusunu gündeme getirdi. İkilinin bu dedikoduların yayılması üzerine sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar iddiaları güçlendirdi. Peki, Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? İşte Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'dan aşk pozları…