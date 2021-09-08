E kranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın oyuncuları Alp Narvuz ve Ayça Ayşin Turan'ın aşk dedikoduları ortaya çıktı! İkilinin set aşkının haber olmasının ardından pek çok seyirci Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Sorusunu gündeme getirdi. İkilinin bu dedikoduların yayılması üzerine sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar iddiaları güçlendirdi. Peki, Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? İşte Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'dan aşk pozları…





Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor?



Bir süredir sosyal medya hesaplarında birlikte paylaşımlar yapan Alp Narvuz ve Ayça Ayşin Turan aralarındaki aşk iddialarını yalanlıyordu. İkilinin son günlerde paylaştığı pozları aşk dedikodularını alevlendirdi. Çiftin hayranlarından gelen ‘?' sorusuna iddialar güçlendi. İşte Alp Narvuz ve Ayça Ayşin Turan'dan çok konuşulan aşk pozları…sorusuna henüz ikiliden bir yanıt gelmedi.