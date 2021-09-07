8 Eylül 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 8 Eylül Televizyonda Ne var? 8 Eylül Yayın Akışı

Türkiye'nin en çok seyirciye sahip olan kanallarında yeni bir yayın günü daha başladı. Birbirinden farklı yarışmalar, ana haber bültenleri, filmler ve diziler bu akşam izleyiciye sunulacak. Peki, 8 Eylül 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 8 Eylül Televizyonda Ne var? İşte 8 Eylül Çarşamba yayın akışı…



ATV 8 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı



KANAL D 8 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı



STAR TV 8 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı



FOX TV 8 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı



TRT 1 8 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı



TV8 8 Eylül 2021 Çarşamba Salı Yayın Akışı



Show TV 8 Eylül 2021 Çarşamba yayın akışı



Kanal 7 8 Eylül 2021 Çarşamba yayın akışı



08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Bir Zamanlar Çukurova13:00 ATV Gün Ortası14:00 Yalan Dolan15:30 Kardeşlerim19:00 ATV Ana Haber20:00 Alfa Kurt07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Güneşin Kızları13:00 Magazin D14:00 Küçük Ağa16:00 Ece Üner ile Susma18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Transformers07:00 Medcezir09:15 Yüksek Sosyete10:30 Erkenci Kuş13:30 Aramızda Kalsın16:45 Star Market18.40 Star Haber20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet08:00 Çalar Saat11:00 Şef Akademi Doğada13:45 Sen Çal Kapımı16:00 Fulya ile Umudun Olsun19:00 FOX Ana Haber20:00 Sen Çal Kapımı06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi07:40 Kalk Gidelim11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)15:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 Doğrusu Ne?20:00 Yabancı Sinema 'İğne İplik' (Altyazılı)22:40 Türk Sineması 'Eşkıya'06:30 Oynat Bakalım07:15 8'de Sağlık08:30 Oynat Bakalım09:30 Masterchef Türkiye13:00 Paylaş Benimle15.00 Paylaş Benimle17:15 Masterchef Türkiye20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)06:00 Kalp Atışı08:30 Bu Sabah11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk13:00 Bir Şansım Olsa15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme18.45 SHOW Ana Haber20:00 Deliha 206:30 Kanal 7'de Sabah07:45 Şakir Efendi09:20 Seren Aslan'la Her Gün10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı12:30 Aşk Bir Rüya14:30 Mutfağım Şahane15:30 Can Yoldaşım18:00 Kanal 7 Haber Saati19:00 Baş Tacım21:30 Diriliş Ertuğrulİşte merakla beklenen