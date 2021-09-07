Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan'ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı.



Başbakanlığa Molla Muhammed Hassan Akhund getirilirken, Başbakan Yardımcılığına Abdul Ghani Birader getirildi.



Taliban Sözcüsü Mücahid'in açıkladığı diğer isimler şu şekilde:



Savunma Bakanı: Molla Yakup



İçişleri Bakanı: Saraceddin Hakkani



Dışişleri Bakanı: Mevlevi Amir Khan Mutaqi



NE OLMUŞTU?



ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.



Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu. Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.