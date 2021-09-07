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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Zorunlu PCR testi uygulanacak mı?' sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Zorunlu PCR testi uygulanacak mı?' sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bazı alanlarda getirilen zorunlu PCR uygulamasının bu haliyle devam edeceğini belirtti. Koca, aşıyı teşvik için PCR testinin ücretli olmayacağını vurguladı.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 11:03
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 11:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Zorunlu PCR testi uygulanacak mı?' sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bazı alanlarda getirilen zorunlu PCR uygulamasının bu haliyle devam edeceğini belirtti. Koca, aşıyı teşvik için PCR testinin ücretli olmayacağını vurguladı.

'Kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz'

Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için aşı yaptırmanın önemine dikkat çekene Koca, 'Yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Çünkü elimizde artık aşı var' dedi.

Vatandaş aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inandıklarını dile getiren Koca, 'Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da Almanya'dan sonra 2'nci ülkeyiz. En fazla sınıf tatil edilebilir 14 günlük zaman diliminde, onun dışında kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Mu varyantıyla ilgili bilinmesi gerekenler

'Seri üretime en geç önümüzdeki 1,5-2 ay içinde geçmek istiyoruz'

Aşı tedarikinde sorun olmadığını, en az 30 milyon do aşı olduğunu söyleyen Koca, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı.

Rapel doz uygulamasını gönüllü gruplara yaptıklarını belirten Koca, 'Sonuçları zannediyorum üç dört hafta içinde çıkmış olur. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor. Biz seri üretime en geç önümüzdeki 1,5-2 ay içinde geçmek istiyoruz. O hazırlıkları yapıyoruz.' diye konuştu.

Toplumsal bağışıklık için hedef yüzde 85

'Yeni kısıtlama yok, kişisel tedbirler var.' diyen Bakan Koca, toplumsal bağışıklık için aşılamada hedefin yüzde 85 olduğunu işaret etti.

Koca, '18 yaşın üzerinde en az 1 doz olan yüzde 80'lerde. Yüzde 62'lerde de 2 doz şeklinde. Dolayısıyla biz yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için.' dedi.

'Mu' sadece iki vakada tespit edildi

Virüsün yeni varyantı olan 'mu'nun sadece iki vakada tespit edildiğini de aktaran Koca, hastalarda ağırlıklı olarak 'delta' ve 'delta plus'un etkili olduğunu söyledi.

Koca, aşılamanın artmasıyla birlikte vakaların azalacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün 'mu' varyantının sadece iki vakada tespit edildiğini belirterek, hastalarda ağırlıklı olarak 'delta' ve 'delta plus'un etkili olduğunu söyledi.


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