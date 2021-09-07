Provokatif Mahsun Kırmızıgül metro simgesinin değişmesinden rahatsız oldu

Geçtiğimiz gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından "İstanbul'da metronun yeni simgesi" diyerek "U" simgesini paylaşmıştı. Bakan'ın paylaşımından ilk rahatsız olanlar CHP'liler olmuştu. 2 yıldır İstanbul'da belediyecilik yapmaya çalışan İBB, elle tutulur bir projeye imza atmazken AK Parti'nin yeniliklerine de köstek olmaya devam ederken bazı sanatçı görünümlü kişiler de CHP'nin izinden gidiyor.



CHP'lilerin ardından sanatçı görünümlü Mahsun Kırmızıgül, metro simgesinin değişmesinden rahatsız oldu.



Muhalif kimliği ile tanınan ve daha önce terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen Kırmızıgül, sosyal medya hesabından, "Alamanyadan neyimiz eksik." paylaşımını yaptı. AK Parti'nin yeniliklerine karşı cephe alan Kırmızıgül metro simgesinden de tedirgin oldu.







MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN SKANDALLARI

Terör örgütü sempatizanı Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in ölümü sonrası sosyal medyadan mesaj yayımlayan Mahsun Kırmızıgül skandal ifadeler kullandı. Terör destekçisi Bölek'i savunacak kadar ileri giden Kırmızıgül, "Bir müzisyenin açlık grevinde ölmesi çok acı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.



Türkiye geçtiğimiz aylarda yangınlarla boğuşurken Kırmızıgül, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, askerlerin kışladan çıkmadığını belirterek "Eskiden felaketler yaşandığında, anında askerler halkın yardımına koşardı. Ülke günlerdir yangınla boğuşurken askerlerlerin kışlalardan çıkmamasının nedenini bilen var mı?" ifadelerini kullanmıştı.



PKK'YI DA ÖVMÜŞTÜ

Terör örgütlerine karşı sempatizan yaklaşımları ile dikkat çeken Kırmızıgül daha önce de PKK'ya destek çıkmıştı. Devletin terör örgütlerine temizlik operasyonlarını eleştiren Kırmızıgül, terör örgütüne tek laf söylememişti. Kırmızıgül o dönemde de çok büyük tepki görmüştü.



METRO SİMGESİ RAHATSIZLIĞI



CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi göreve geldiği günden itibaren vatandaşa merhem olacak bir projeye imza atmazken AK Parti döneminde temeli atılan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan projeleri kendileri yapmış gibi yansıttı.



İBB TEDİRGİN



Bakanlığın hamlesinden tedirgin olan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil" ifadelerini kullanarak 'hizmet ayrıştırmak' iddiasında bulundu.