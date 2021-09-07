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Levent Üzümcü İstanbul Şehir Tiyatroları'na geri döndü

Levent Üzümcü İstanbul Şehir Tiyatroları'na geri döndü

Gezi olayları sırasında şiddeti körükleyen tavrı nedeniyle Şehir Tiyatroları'ndan kovulan Levent Üzümcü'ye, CHP'li İBB'den af çıktı.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 10:47
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 10:52
Levent Üzümcü İstanbul Şehir Tiyatroları'na geri döndü

2013 yılında ortalığı savaş alanına çeviren Gezi Parkı olaylarına destek veren isimlerin başında yer alan Levent Üzümcü, her eylemde en ön sırada yer alıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aldığı maaşla eylemden eyleme koşan Levent Üzümcü, 2015 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan kovuldu.

İKİNCİ MAAŞI İBB'DEN
AK Parti hükümetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nefretini sürekli dile getiren Levent Üzümcü'ye, CHP kucak açtı.

Levent Üzümcü, Şişli Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu.

Belediyeye pek gitmeyen Üzümcü, buradan maaş almaya başladı.

Levent Üzümcü, uzun süren uğraşlarının ardından İBB'ye de kendini affettirdi.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB, Üzümcü'yü İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna aldı.

Levent Üzümcü, bundan sonra hem CHP'li Şişli Belediyesi'nden hem de CHP'li İBB'den maaş alacak.

"ERDOĞAN BENİM CUMHURBAŞKANIM DEĞİL"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki nefret söylemleriyle de tanınan Levent Üzümcü, bir gazeteye verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Hep söylüyorum; ne ben onun cumhuruyum ne o benim başkanım."



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