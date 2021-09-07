USD (Alış - Satış) : 8,28 - 8,29 EURO (Alış - Satış) : 9,82 - 9,84
Ana Sayfa.
Siyaset
İBB'ye ait Beltur'da fahiş fiyatlar vatandaşı isyan ettiriyor

İBB'ye ait Beltur'da fahiş fiyatlar vatandaşı isyan ettiriyor

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye geçtikten sonra menülere zam üstüne zam gelen Beltur'da, şikayetler her geçen gün artıyor.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 11:53
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 11:57
İBB'ye ait Beltur'da fahiş fiyatlar vatandaşı isyan ettiriyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan Beltur'daki fiyat listesi, İstanbulluların tepkisine yol açtı.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye ait, kafe hizmetinde bulunan Beltur'da, menülere uygulanan fahiş fiyatlar cep yakıyor.

2 yıl içinde Beltur'a gelen zamlar sonrası vatandaşların şikayetleri de arttı.

ÇAY 5, TOST 18 LİRA
Bir tostun 18 liradan çayın da 5 liradan satıldığı Beltur'da İstanbullular, acilen fiyatların düşürülmesini talep etti.

KÖTÜ HİZMET
Beltur'un ayrıca kötü hizmet nedeniyle de müşterilerini kaybettiği, müşterilerin memnuniyetsizlik nedeniyle bir daha Beltur'u tercih etmediği de gelen şikayetler arasında.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı