Hollanda - Türkiye maçı CANLI takip!

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grup liderliğini sürdüren Türkiye, grubun en zor maçlarından biri olan Hollanda'ya karşı mücadele veriyor. Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı ilk maçı Türkiye 4-2 kazanmıştı.



BURAK YILMAZ'IN CEZASI BİTTİ



Sarı kart cezası sebebiyle Cebelitarık'a karşı forma giyemeyen Burak Yılmaz bugünkü maça 11'de başlıyor.



CANLI SKOR



Hollanda 3-0 Türkiye



Gol: 1' Klaassen, 15' Depay, 37' Depay



Sarı kart gören Çağlar Söyüncü, Norveç karşılaşmasında cezalı duruma düştü.



TÜRKİYE'NİN 11'İ BELLİ OLDU



Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak



Yedeklerimiz: Altay Bayındır, Mert Günok, Abdülkerim Bardakçı,Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu



11'DE 6 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.



Şenol Güneş, Cebelitarık maçında ilk 11'de yer alan sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in yanı sıra Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yerine Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.



Kadroda yer almayan isimler:



❌Zeki Çelik

❌Enes Ünal

❌Alpaslan Öztürk





Maç öncesinde Türkiye'nin 11, Hollanda'nın 10, Norveç'in 10 ve Karadağ'ın 7 puanı bulunuyor.



Şenol Güneş: 'Orkun ve Halil burada doğup yetişmiş çocuklar. Orkun 11'de başlıyor. Halil de tabi şans bulabilir. Kime şans verirsek elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum'