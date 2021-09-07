USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,31 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Güncel
Hollanda - Türkiye maçı CANLI takip!

Hollanda - Türkiye maçı CANLI takip!

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde heyecan devam ediyor. Grupta namağlup olan millilerimiz zorlu Hollanda deplasmanında galibiyet peşinde. Türkiye’nin ilk 11’i belli oldu. Burak Yılmaz'ın sarı kart cezası sona erdi ve maça 11'de başlıyor. Millilerimiz ilk maçı 4-2 kazanmıştı. Maçta üçüncü gol geldi...

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 22:27
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 22:35
Hollanda - Türkiye maçı CANLI takip!

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grup liderliğini sürdüren Türkiye, grubun en zor maçlarından biri olan Hollanda'ya karşı mücadele veriyor. Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı ilk maçı Türkiye 4-2 kazanmıştı.

BURAK YILMAZ'IN CEZASI BİTTİ

Sarı kart cezası sebebiyle Cebelitarık'a karşı forma giyemeyen Burak Yılmaz bugünkü maça 11'de başlıyor.

CANLI SKOR

Hollanda 3-0 Türkiye

Gol: 1' Klaassen, 15' Depay, 37' Depay

Sarı kart gören Çağlar Söyüncü, Norveç karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

TÜRKİYE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

Yedeklerimiz: Altay Bayındır, Mert Günok, Abdülkerim Bardakçı,Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu

11'DE 6 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Cebelitarık maçında ilk 11'de yer alan sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in yanı sıra Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yerine Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.

Kadroda yer almayan isimler:

❌Zeki Çelik
❌Enes Ünal
❌Alpaslan Öztürk


Maç öncesinde Türkiye'nin 11, Hollanda'nın 10, Norveç'in 10 ve Karadağ'ın 7 puanı bulunuyor.

Şenol Güneş: 'Orkun ve Halil burada doğup yetişmiş çocuklar. Orkun 11'de başlıyor. Halil de tabi şans bulabilir. Kime şans verirsek elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum'


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı