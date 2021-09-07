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Ekonomi
Başkan Erdoğan'dan OVP açıklaması: 'Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım'

Başkan Erdoğan'dan OVP açıklaması: 'Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 10:27
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 10:37
Başkan Erdoğan'dan OVP açıklaması: 'Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

OVP PROGRAMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 9 olurken, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024 yıllarında ise yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl yüzde 16,2 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 9,8, 2023 için yüzde 8, 2024 için yüzde 7,6 olarak belirlendi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2022'de yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Programda, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 12,6 olacağına yer verilirken, gelecek yıl hedefi yüzde 12, 2023 yılı için yüzde 11,4 ve 2024 için ise yüzde 10,9 olarak tahmin edildi.

İhracatın, 2021 sonunda 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2022'de 230,9 milyar dolar, 2023'te 242 milyar dolar, program sonunda 255 milyar dolar olması hedeflendi. İthalatın, 2021 sonunda 258 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2022'de 282,7 milyar dolar, 2023'te 294 milyar dolar, 2024'te de 309 milyar dolar olması öngörüldü.


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