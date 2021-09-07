Aşı olmayanlar şehirlerarası seyahat edebilecek mi? Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu geldi mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi" sonrasında PCR tedbirlerine dikkat edilmeye başladı. Ulaşımda PCR zorunluluğunun gündeme gelmesi ve alınan tedbirlerin artırılması üzerine ‘Aşı olmayanlar şehirlerarası seyahat edebilecek mi?’ sorusu araştırılmaya başladı. Peki, şehirlerarası yolculuklarda aşı zorunluluğu var mı? İşte aşı olmayanlar şehirlerarası seyahat edebilecek mi? sorusu ve tüm detaylar…



Aşı olmayanlar şehirler arası seyahat edebilecek mi?

ŞEHİRLERARASI ZİYARETTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



PCR Testi Ücretli mi?



PCR TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?



PCR TESTİ NEDİR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." Açıklamasını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın PCR testi açıklaması sonrasında çeşitli sorular gündeme geldi.sorusunun her geçen gün daha fazla kişi tarafından sorulması sonrasında yeni bir açıklama yapıldı.6 Eylül tarihinden itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilere özel araç haricinde uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerde negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunacak. Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması gerçekleştirecek.sorusu bu şekilde cevaplandırıldı.Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için HES kodu istenmeyecek. 18 yaş altı yolcular HES kodu ile biletlerini satın alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek.18 yaş üzeri yolcular biletlerini HES koduyla satın alacak. Trene binerken, aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uygulamasından belgeleyecek.Aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmek suretiyle seyahat edecek.Gar ve istasyon girişlerinde HES kodu kontrolüne devam edilecek. YHT kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol sırasında gerekli belgeleri teslim edemeyen yolcuların seyahatine izin verilmeyecek. Trende tespiti halinde trenin durduğu ilk istasyonda trenden indirilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek.Havalimanlarında Sağlık Bakanlığınca yapılan PCR testi uygulaması devam edecek. İsteyen yolcular PCR testi gerçekleştirebilecek. Peki,Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda PCR testi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak özel hastanelerde PCR testi için ücret alınmaktadır. Her özel hastane kendi politikası doğrultusunda PCR testi ücreti belirleyebilmektedir.Sağlık Bakanlığı tarafındanuygulanan koronavirüs testlerinin sonuçları 24 saat içinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelerin ismidir. Bir diğer adı ile Moleküler tanı testidir.sorusu Bakanlık tarafından bu şekilde açıklanmıştır.