Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yeni bir gün daha başladı. Haftanın ikinci gününde yarışmalar, ana haber bültenleri, filmler ve diziler seyircisiyle buluşacak. Peki, 7 Eylül 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 7 Eylül Televizyonda Ne var? 7 Eylül Salı yayın akışı…





ATV 7 Eylül 2021 Salı Yayın Akışı



KANAL D 7 Eylül 2021 Salı Yayın Akışı



STAR TV 7 Eylül 2021 Salı Yayın Akışı



FOX TV 7 Eylül 2021 Salı Yayın Akışı



TRT 1 7 Eylül 2021 Salı Yayın Akışı



TV8 7 Eylül 2021 Salı Yayın Akışı



Show TV 7 Eylül 2021 Salı yayın akışı



Kanal 7 7 Eylül 2021 Salı yayın akışı



08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Bir Zamanlar Çukurova13:00 ATV Gün Ortası14:00 Yok Artık 215:50 Kardeşlerim19:00 ATV Ana Haber20:00 İkimizin Sırrı23:30 Şans Kapıyı Çalınca07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Güneşin Kızları13:00 Magazin D14:00 Küçük Ağa16:00 Ece Üner ile Susma18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Baht Oyunu07:00 Medcezir09:15 Yüksek Sosyete10:30 Erkenci Kuş13:30 Aramızda Kalsın16:45 Star Market18.40 Star Haber20:00 Ada Masalı08:00 Çalar Saat11:00 Şef Akademi Doğada13:45 Oluversin Gari16:30 Fulya ile Umudun Olsun19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber20:00 Aşk Mantık İntikam22:45 Hababam Sınıfı Üç Buçuk06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi07:40 Kalk Gidelim11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)15:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 Doğrusu Ne?20:00 Yabancı Sinema 'İğne İplik' (Altyazılı)22:40 Türk Sineması 'Eşkıya'06:30 Oynat Bakalım07:15 8'de Sağlık08:30 Oynat Bakalım09:30 Masterchef Türkiye13:00 Paylaş Benimle15.00 Paylaş Benimle17:15 Masterchef Türkiye20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)06:00 Kalp Atışı08:30 Bu Sabah11:00 Yeni Gelin13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk18.45 SHOW Ana Haber20:00 Güldür Güldür Show23:15 Şahsiyet06:30 Kanal 7'de Sabah07:45 Şakir Efendi09:20 Seren Aslan'la Her Gün10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı12:30 Aşk Bir Rüya14:30 Mutfağım Şahane15:30 Can Yoldaşım18:00 Kanal 7 Haber Saati19:00 Baş Tacım21:30 Diriliş Ertuğrulİşte merakla araştırılan...