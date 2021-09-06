Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yeni bir gün daha başladı. Haftanın ikinci gününde yarışmalar, ana haber bültenleri, filmler ve diziler seyircisiyle buluşacak. Peki, 7 Eylül 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 7 Eylül Televizyonda Ne var? 7 Eylül Salı yayın akışı…
ATV 7 Eylül 2021 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yok Artık 2
15:50 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:30 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D 7 Eylül 2021 Salı Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
STAR TV 7 Eylül 2021 Salı Yayın Akışı
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Ada Masalı
FOX TV 7 Eylül 2021 Salı Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Oluversin Gari
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
TRT 1 7 Eylül 2021 Salı Yayın Akışı
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40 Kalk Gidelim
11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema 'İğne İplik' (Altyazılı)
22:40 Türk Sineması 'Eşkıya'
TV8 7 Eylül 2021 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15.00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)
Show TV 7 Eylül 2021 Salı yayın akışı
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
Kanal 7 7 Eylül 2021 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Şakir Efendi
09:20 Seren Aslan'la Her Gün
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
İşte merakla araştırılan 7 Eylül 2021 yayın akışı
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