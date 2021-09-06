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Yüz yüze eğitim başladı! Milyonlarca öğrenci heyecanla okullara koştu

Yüz yüze eğitim başladı! Milyonlarca öğrenci heyecanla okullara koştu

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte bugün yüz yüze eğitim başladı. Sabah erken saatlerde İstanbul'un birçok noktasındaki okullara gelen öğrencilerin heyecanı dikkat çekti.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:34
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:40
Yüz yüze eğitim başladı! Milyonlarca öğrenci heyecanla okullara koştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte öğrenciler bu sabah itibariyle yüz yüze eğitime başladı. İstanbul'un birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu.
 
Okullarda korona virüs önlemleri üst düzeyde alınırken, öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü.
 
Eyüpsultan Anadolu Lisesi'nde ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ise öğrenciler sınıflarına geçti.
 
Ailesiyle birlikte okula gelen Batuhan Köse, "Çok heyecanlıyım. Ortaokuldan liseye geçiş oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım. Dersler zor olacak mı onu da bilmiyorum. LGS'e girdim kazandım" dedi.
 
Öte yandan, sabah erken saatlerinden itibaren okula gelen öğrencilerin heyecanı ise dikkat çekti.
 
 
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.
 
2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla TEM Otoyolu ile D-100 Karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk arttı.
 
Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirinevler mevkisinde başlayan trafik, Zincirlikuyu çıkışına kadar devam ederken, TEM Otoyolunun aynı güzergahındaki yoğunluk Seyrantepe sonrası normale dönüyor.
 


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