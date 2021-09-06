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Telegram, WhatsApp'la fena dalga geçti!

Telegram, WhatsApp'la fena dalga geçti!

WhatsApp tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS'tan Android'e sohbet geçmişi aktarma özelliği Telegram tarafından sosyal medyada dalga konusu edinildi.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 12:51
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 12:56
Telegram, WhatsApp'la fena dalga geçti!

WhatsApp, kullanıcıların yıllardır beklediği iOS‘tan Android‘e sohbet taşıma özelliğini geçtiğimiz günlerde kullanıma sundu. Sohbetlerinizi aktarabilmek için güncel sürümün yüklü olduğunu kontrol edin. Android için 2.21.17.25 sürümü ve üzerine, iOS için ise 2.21.170 sürümü ve üzerine sahip olmanız gerekiyor. WhatsApp'ta sohbet taşıma özelliğini kullanabilmek için bir diğer gereksinim ise Samsung marka telefona sahip olmak.

Platformun en dişli rakiplerinden Telegram, yeni özelliğe atıfta bulunarak dalga geçti. Doğrudan WhatsApp'ın resmi Twitter hesabını etiketleyerek, sosyal medya kullanıcılarını güldüren o soruyu sordu.





Telegram'dan Whatsapp'a muhteşem soru

Popüler mesajlaşma uygulaması, WhatsApp'ın tweetine cevap olarak gönderdiği paylaşıma “Hangi yıldayız?” repliğini içeren bir film sahnesi ekledi. Hatırlatmak gerekirse, Telegram'da sohbet aktarma özelliği yıllardır bulunuyor. Örneğin Android telefonunuzdan iPhone'a geçiş yaptığınızda mesajlarınız kaybolmuyor. Telegram'ın buna bağlı olarak yaptığı paylaşım, bir çeşit WhatsApp'a gönderme niteliği taşıyor.


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