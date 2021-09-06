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Taliban'dan Kabil'de basın toplantısı! Flaş Türkiye ve Katar açıklaması

Taliban'dan Kabil'de basın toplantısı! Flaş Türkiye ve Katar açıklaması

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, Kabil'de basın toplantısı düzenledi. Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit, "Pençşir halkı bizim kardeşimizdir halkımızdır. Irkçılık damarıyla hareket edenlere fırsat vermeyeceğiz. Hepimiz kardeşiz. Hiçbir şekilde kötü bir davranış ortaya çıkmayacak." dedi. Mücahit, "Kabil Havaalanı'nın yeniden imarı için adımlar atıldı. Özellikle Katar ve Türkiye'nin teknik ekibi ve üçüncü bir ülkenin şirketi işlerini yürütüyor. Yakın zamanda uçuşlar başlayacak." şeklinde konuştu.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:19
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:27
Taliban'dan Kabil'de basın toplantısı! Flaş Türkiye ve Katar açıklaması

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, Kabil'de basın toplantısı düzenledi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Pençşir halkı bizim kardeşimizdir halkımızdır. Irkçılık damarıyla hareket edenlere fırsat vermeyeceğiz. Hepimiz kardeşiz. Hiçbir şekilde kötü bir davranış ortaya çıkmayacak.

Özellikle yanlış ihbar sonucu yapılan atışlardan dolayı yaralananlar ve ölenlerden dolayı üzgünüz. Bundan sonra böyle bir eylem gerçekleştirilmeyecek, gereli cezalandırmalar yapılmıştır.

KABİL HAVALİMANI
Kabil Havaalanı'nın yeniden imarı için adımlar atıldı. Özellikle Katar ve Türkiye'nin teknik ekibi ve üçüncü bir ülkenin şirketi işlerini yürütüyor. Yakın zamanda uçuşlar başlayacak.

Radar özellikle ABD'ler tarafından zarara uğratılmıştır.

Yakın ülkeler bize insani yardım konusunda destek veriyor biz de uygun bir şekilde bunları dağıtıyoruz. Özellikle İslam ülkelerinden kardeşlerimizin desteklerine ihtiyacımız var. Toplumumuzdan biraz daha sabır istiyoruz.

'HALKIMIZ EMİN OLSUN EKONOMİYİ TOPARLAYACAĞIZ'
Halkımızın açlık ve işle alakalı sıkıntı ve çekinceleri var. Biz özellikle güvenliği sağladıktan sonra ülkemizin gıda, ekonomi ve fiyatlarla ilgili her türlü çalışmayı yapacağız. Özellikle memleketimizin tüccarları var. Tüm sermayesini memleketine adayan vatandaşlarımız var. Diğer tüccarları da yatırım yapmaları için buraya davet ediyoruz. Halkımız emin olsunlar ekonomiyi toparlayacağız.


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