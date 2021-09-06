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Sağlık
Sağlık Bakanlığı 6 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı 6 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 21:10
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 21:10
Sağlık Bakanlığı 6 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

NİHAİ ÖZÜM AŞI!
Günlük vaka tablosunu değerlendiren Bakan Koca, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" ifadelerini kullandı.


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