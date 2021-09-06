Hindistan'da Müslümanlara zulüm! Kemerle dövüp, mezarlığa saldırdılar...

Hindistan'da son dönemde yükselen aşırı Hindu milliyetçiliği olarak bilinen Hindutva, ülkedeki Müslümanlara yönelik şiddeti körüklüyor.



Sosyal medyada son paylaşılan görüntüler, Hinduların Müslüman vatandaşlara yönelik akılalmaz tutumunu gözler önüne serdi.







KEMERLE ACIMASIZCA DÖVDÜLER



Madya Pradeş eyaletinde Hindular, yakaladıkları bir Müslümanı yere yatırarak kemerle acımasızca dövdü.



Etraftakiler, yaşananları hiçbir şey olmamış gibi izlerken, linç görüntüleri büyük tepkilere neden oldu.







HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMANLARA ZULÜM



Görüntülere ilişkin, 'Polisin ve Hindistan hükümetinin üstü örtülü desteğine sahip oldukları için suçlarını kaydedip sosyal medyaya yükleyebiliyorlar.' yorumu yapıldı.



MEZARLIĞA SALDIRDILAR



Yine başka bir görüntüde, bir Müslüman'ın yanına yaklaşan Hinduların, söz konusu kişiden dini değerlerine aykırı ifadeler kullanmasını istediği görülüyor.







Bir diğer görüntüde ise aşırı Hindu milliyetçilerinin, Müslüman mezarlığına saldırdığı anlar kaydedildi.





