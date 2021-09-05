Efe Mandıracı kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Efe Mandıracı kimdir? kaç yaşında? Efe Mandıracı nereli?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda yer alan oyuncular araştırılmaya başladı. A Milli Takım voleybol genç yıldızlarımızdan olan Efe Mandıracı en çok merak edilen isim olmayı başardı. Rusya, İspanya ve Makedonya ile gerçekleşen üç maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Efe Mandıracı kimdir?





Efe Mandıracı Kimdir?



Efe Mandıracı kaç yaşındadır?

Efe Mandıracı Nerelidir?



Efe Mandıracı'nın Başarıları Nelerdir?



Voleybola küçük yaşlarda smaçör olarak başlayan Efe Mandıracı, Arkasspor altyapısında yetişmiştir. Küçük ve yıldız takımlarda yer alan Efe Mandıracı günümüzde ise Mili Takımda smaçör olarak yer alıyor. Geçtiğimiz sezon çift lisansla hem 1. Lig'de Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma hem de Efeler Ligi'nde Arkasspor formasını giyen 18 yaşındaki voleybolcunun önümüzdeki sezonda da kulübünde kalacağı biliniyor. Sergilediği performansla TFL Altekma'nın Efeler Ligi'ne yükselmesinde büyük etkisi olan milli voleybolcu, Milli takımdaki başarısı ile pek çok kişinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Peki, başarısı ile adından söz ettiren4 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Ramazan Efe Mandıracı 18 yaşındadır.A Milli Voleybol Takımı oyuncusu Efe Mandıracı, 4 Ocak 2002 yılında Kuşadası'nda doğmuştur. 2021 CEV Avrupa Şampiyona'sında 1 numaralı formayı giyerek mücadele eden Efe Mandıracı 2,03 metre boyundadır.En iyi smaçörTürkiye Erkekler Voleybol Ligi 2020/2175.00 sıralama puanı kazandırdı.En iyi servis atan oyuncuTurkish Cup 2020/2160.00 sıralama puanı kazandırdı.En iyi blok yapan oyuncuTurkish Cup 2020/2160.00 sıralama puanı kazandırdı.ve daha fazlası Efe Mandıracı hakkında elde edilen bilgilere göre cevaplandırılmıştır.