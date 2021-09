Başkan Erdoğan Eğitim ve Öğretim Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor!

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl eğitimi yüz yüze olarak sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, meslek liselerinin kritik öneme sahip olduğuna vurgu yaptı; "Mesleki eğitimi özendirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." dedi.



"SALGINA RAĞMEN EĞİTİMİ KESİNTİSİZ SÜRDÜREBİLEN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİYİZ"



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Hangi alanda olursa olsun başarı tesadüften öte disiplin, azim ve fedakarlıkla dolu bir mücadelenin meyvesidir.



İlk defa bu eğitim sezonunda okulla tanışma heyecanı yaşayan yavrularımıza başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum.



Değerli arkadaşlar, önceki yıl başlayan tüm dünyayı derinden sarsan kovid salgını eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sokağa çıkma yasağı dahil çok sert tedbirlere başvurdu.



Biz de virüsün öldürücülüğü nedeniyle tedbirlere başvurduk. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kimi zaman okullarımızı açarak ama daha çokk uzaktan eğitim ile bu dönemi geride bıraktık.



Ülke çapında salgına rağmen eğitimi sürdürebilen birkaç ülkeden biri olduk. 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. EBA televizyon ve internet platformları ile uzaktan eğitimi başarı ile yürüttük.



Hazırlık sürecinde bilim insanlarımızın yanı sıra eğitimin tüm paydaşlarının fikirlerine başvurduk. Sağlık Bakanlığı'mız okullarımızda alınması gereken önlemleri belirledi. Velilerimizin okullara çocuklarını güvenle gönderebileceği bir ortamı sağladık.



Vatandaşlarına yaygın aşı imkanı sağlayan ülkelerin başında geliyoruz. Gönüllülük esasıyla yapılan aşı çalışmaları 100 milyon sınırına doğru gidiyor. Halen bir çok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlar yaşadığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına ciddi bir başarıdır. İsteyen her vatandaşımız ücretsiz, hızlı ve sıkıntısın şekilde aşıya ulaşabilmektedir



YÜZ YÜZE EĞİTİMİ DEVAM ETTİRMEKTE KARARLIYIZ"



MEB'de kurduğumuz dijital altyapı ile hastalığın seyrini yakından izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız.



Sırası gelen her vatandaşımızı, tüm velilerimiz ve öğrencilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Salgına karşı en etkili silahımız olan aşıyı da değerlendirmemiz şart. Tedbirlere riayet konusunda herkesin gereken hassasiyeti göstereceğini biliyorum.



Uzun bir aradan sonra yeniden okullarına kavuşan evlatlarımız bu ülkenin geleceğidir.



"20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İLE EĞİTİM ORDUMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRDİK"



Türkiye'ye muassır medeniyetler seviyesinin üzerine modern bir eğitim sistemi ile çıkartabiliriz. Göreve geldiğimiz 2002'den beri eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük.



2002'de MEB'in bütçesi 7.5 milyar TL'yken, şimdi ise bu rakam 147 milyar liraya yükselmiştir. Nereden, nereye...



Aileler ders kitapları peşinde koşmasınlar diye kitapları ücretsiz dağıtıyoruz. Kitplarımızı kuşe kağıtla hazırladık, sıraların üzerlerine bıraktık.



Ülkedeki derslik sayısı 343 bindi, 603 bine taşıdık. 700 bin öğretmenimizin atamasını 2002'den bu yana gerçekleştirdik. Cuma günü yaptığımız 20 bin öğretmen ataması ile eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik.



Yıllarca ötelenen ve haksızlıklara maruz kalan imam hatip liselerini ve meslek liselerini diğerleriyle eşit hale getirdik.



"ÖZEL SEKTÖRÜN EN BÜYÜK SIKINTISI ARA ELEMAN"



Bugün rekordan rekora koşan özel sektörün en fazla sıkıntı çektiği hususların başında ara eleman konusu geliyor.



Mesleki eğitimde, eğitim, üretim, istihdam çemberini güçlendiriyoruz. 2020 yılının ekim ayında başlatılan, 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' mesleki eğitimde atılmış önemli bir adımdır.



Eskiden meslek liselerinde garip gureba makineler vardı. Şimdi burada son teknoloji makineler bulunuyor. Siz şimdi asrı da burada yakalıyorsunuz. Buradan gideceğiz fabrikalarda da zorluk yaşamayacaksınız. Mesleki eğitimi özendirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.