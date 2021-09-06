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Ekonomi
Bakan Kurum'dan TOKİ indirim kampanyası açıklaması: 21 Eylül'de yoğun talep üzerine başlatıyoruz

Bakan Kurum'dan TOKİ indirim kampanyası açıklaması: 21 Eylül'de yoğun talep üzerine başlatıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından TOKİ'nin her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl da yoğun talep üzerine başlatılacağını duyurdu. Kurum, kampanyanın 21 Eylül'de start alacağını bildirdi. İşte Bakan Kurum'un son dakika açıklaması...

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 12:25
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 12:29
Bakan Kurum'dan TOKİ indirim kampanyası açıklaması: 21 Eylül'de yoğun talep üzerine başlatıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin bu yıl ikinci kez indirim kampanyasını gerçekleştireceğini bildirdi. Twitter'dan paylaşımda bulunan Murat Kurum, 'TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül'de tekrarlıyoruz.' ifadelerini kullandı. Kurum TOKİ indirim kampanyasının detaylarını da paylaştı.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 21 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ indirim kampanyası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül'de tekrarlıyoruz.

YÜZDE 22 İNDİRİMDEN YARARLANACAKLAR

Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az %25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız %22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.


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