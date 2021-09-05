Altun'dan, Erdoğan'ın kitabı paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı yarın okurlarla buluşuyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın kitabı için bir paylaşımda bulundu ve kitapla ilgili değerlendirmelere yer verdi.



Altun, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı yarın okurlarıyla buluşuyor. Çok heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu esere çok büyük emek harcadı. Bu eser, her şeyden önce Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması için somut bir model önerisinde bulunuyor.' ifadelerini kullandı.



Altun açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:



'Bu önemli eserde öncelikle; küresel siyasetin açmazları, BM'nin meşruiyet sorunu, küresel adalet sorunu, mülteci krizi, uluslararası terörizm sorunu ve İslam karşıtlığı konuları ele alınmakta, bu sorunların çözümü için küresel alanda atılması gereken adımlar anlatılmaktadır.



'BİR BAŞUCU KİTABI OLACAK'





Bu kitap, siyasetçiler, bilim insanları, sosyoloji, iktisat, uluslarası ilişkiler, tarih, siyaset bilimi ve iletişim alanlarında eğitim alan gençler başta olmak üzere tüm okurlara hitap ediyor. 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' bir başucu kitabı olacak. Yarın tüm kitapçılarda'