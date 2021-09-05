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Ve Taliban biber gazını keşfetti! Afgan kadınlar sokakta...

Ve Taliban biber gazını keşfetti! Afgan kadınlar sokakta...

Yürüyüş sırasında Taliban ile karşılaşan bir grup kadın, biber gazlı müdahaleye uğradı. Kadınlardan biri, yaşananları anlattı.

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 13:14
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 13:18
Ve Taliban biber gazını keşfetti! Afgan kadınlar sokakta...

Afganistan'ın başkenti Kabil, kadınların Taliban karşıtı protestosuna sahne oldu.

Taliban tarafından açıklanması beklenen hükümette yer almak isteyen kadınlar, seslerini duyurabilmek için gösteri düzenledi.

'HÜKÜMETTE YER ALMAK İSTİYORUZ' TALEBİ

'Kadınların varlığıyla cesur bir kabine', 'Kadınsız bir ülke dilsiz bir ülkedir' şeklinde yazılı pankartlar taşıyan yaklaşık 50 gösterici, taleplerini dile getirdi.

Yürüyüş sırasında Taliban militanlarıyla karşılaşan kadınlara izin verilmedi.

TALİBAN'DAN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Taliban'ın biber gazıyla müdahale ettiği sırada bağrışmaların yaşandığı, kadınların öksürdüğü görüldü.



Başkanlık sarayına ulaşmaya çalışan protestocular, Taliban'ın göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğunu söyledi.

'BİZİ DURDURMAK İSTEDİLER'

26 yaşındaki Razia Barakzai, Taliban'ın kadınların yürüyüşünü Maliye Bakanlığı girişinde durdurduğunu aktardı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Barakzai, 'Yürüyüş sırasında sakindik ama onlar ne pahasına olursa olsun bizi durdurmak istedi.' dedi.



'SIRADAN TALİBAN GÜÇLERİ DEĞİLLERDİ'

Protestocuları kuşatan Taliban mensuplarının kırmızı sembolleri olduğunu ve silah taşıdığını dile getiren Barakzai, 'Bunlar sıradan Taliban güçleri değildi. 'Teker teker evinize gidin' diyorlardı. Garip bir durumdu; kalmamızı istemediler ama gitmemize de izin vermediler.' ifadelerini kullandı.


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