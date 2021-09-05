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Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta?

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta?

"Filenin Efeleri" 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na 3 maçta gösterdiği başarı ile devam ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçı olan Makedonya maçında da üçte üçlük performansı ile gözleri üzerine topladı. Makedonya karşısında galibiyet elde edilmesinin ardından gözler Hollanda maçına çevrildi. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Hollanda voleybol maçının detayları…

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 15:48
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 15:51
Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta?

Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü karşılaşmasından da başarıyla ayrıldı. A Milli Voleybol Takımı'nın Makedonya'yı 3-0 yenmesinin ardından Türkiye Hollanda voleybol maçının tarihi araştırılmaya başladı. Büyük bir heyecanla takip edilen CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda da mücadele gerçekleştirecek. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE MAKEDONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?


İlk maçında Rusya'yı 3-1 yenen Filenin Efeleri Türkiye'ye büyük gurur yaşattı! Avrupa Şampiyonası'na büyük başarıyla devam eden Filenin Efeleri'nin bir sonraki maçı Hollanda ile olacak. Yarın akşam gerçekleşecek maçın ardından gözler C grubundaki son maça çevrilecek. Heyecanla beklenen Türkiye Hollanda voleybol maçına saatler kala ‘Türkiye Hollanda voleybol maçı saat kaçta? ‘ sorusu gündeme geldi.



TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?


Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen karşılaşması Türkiye Hollanda voleybol maçı 6 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyona'sındaki dördüncü maçında Hollanda ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?


Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen dördüncü karşılaşması yarın gerçekleşecek. Türkiye Hollanda erkek voleybol takımının karşılaşacağı maç saat 6 Eylül 2021 tarihinde saat 20.00'da başlayacak. Türkiye Hollanda maçına saatler kala yarın akşam oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyirciler ise Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Türkiye Hollanda voleybol maçı TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak. Peki, Hollanda voleybol takımı kadrosu nasıl?

TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU


Baturalp Burak Güngör
Mert Matic
Murat Yenipazar
Ramazan Efe Mandıracı
Vahit Emre Savaş
Adis Lagumdzija
Beytullah Hatipoğlu
Caner Ergül
Mirza Lagumdzija
Yiğit Gülmezoğlu
Bedirhan Bülbül
Oğulcan Yatgın


Filenin Efeleri'nin C Grubu oynayacağı diğer maçların programı;

3 Eylül Cuma:

17.00 Türkiye – İspanya

5 Eylül Pazar:

14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye

6 Eylül Pazartesi:

20.00 Türkiye - Hollanda

8 Eylül Çarşamba:

20.00 Finlandiya – Türkiye

Finlandiya, Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grup bulunuyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere çıkacak. Takımların çapraz eşleşmeyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, ismini çeyrek finale yazdıracak.

Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Turnuvada üçüncülük ve final maçı ise 19 Eylül'de oynanacak.

HOLLANDA ERKEK VOLEYBOL TAKIMI


Daan Van Harlem
Wessel Keemink
Dirk Sparidans
Thijs Ter Horst
Auke Van De Kamp
Jasper Diefenbach
Gijs Jorna
Fabian Plak
Wessel Blom
Jeroen Rauwerdink
Robin Overbeeke
Kay Van Dijk
Niels De Vries
Nimir Abdelaziz
Thomas Koelewijin
Wouyer Ter Maat
Robbert Andringa
Just Dronkers
Stijn Van Schie
Rmon Martinez Gion




Türkiye Hollanda voleybol maçı 6 Eylül Pazartesi saat 20.00'da TRT SPOR YILDIZ ekranlarında naklen yayınlanacak.

Türkiye Hollanda Voleybol Maçı


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