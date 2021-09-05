Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta?

Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü karşılaşmasından da başarıyla ayrıldı. A Milli Voleybol Takımı'nın Makedonya'yı 3-0 yenmesinin ardından Türkiye Hollanda voleybol maçının tarihi araştırılmaya başladı. Büyük bir heyecanla takip edilen CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda da mücadele gerçekleştirecek. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman?





TÜRKİYE MAKEDONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?



TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?



TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU



HOLLANDA ERKEK VOLEYBOL TAKIMI



İlk maçında Rusya'yı 3-1 yenen Filenin Efeleri Türkiye'ye büyük gurur yaşattı! Avrupa Şampiyonası'na büyük başarıyla devam eden Filenin Efeleri'nin bir sonraki maçı Hollanda ile olacak. Yarın akşam gerçekleşecek maçın ardından gözler C grubundaki son maça çevrilecek. Heyecanla beklenen Türkiye Hollanda voleybol maçına saatler kala ‘? ‘ sorusu gündeme geldi.Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen karşılaşması Türkiye Hollanda voleybol maçı 6 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyona'sındaki dördüncü maçında Hollanda ile karşılaşacak. Peki,Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen dördüncü karşılaşması yarın gerçekleşecek. Türkiye Hollanda erkek voleybol takımının karşılaşacağı maç saat 6 Eylül 2021 tarihinde saat 20.00'da başlayacak. Türkiye Hollanda maçına saatler kala yarın akşam oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyirciler ise? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Türkiye Hollanda voleybol maçı TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak. Peki,Baturalp Burak GüngörMert MaticMurat YenipazarRamazan Efe MandıracıVahit Emre SavaşAdis LagumdzijaBeytullah HatipoğluCaner ErgülMirza LagumdzijaYiğit GülmezoğluBedirhan BülbülOğulcan YatgınFilenin Efeleri'nin C Grubu oynayacağı diğer maçların programı;3 Eylül Cuma:17.00 Türkiye – İspanya5 Eylül Pazar:14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye6 Eylül Pazartesi:20.00 Türkiye - Hollanda8 Eylül Çarşamba:20.00 Finlandiya – TürkiyeFinlandiya, Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grup bulunuyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere çıkacak. Takımların çapraz eşleşmeyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, ismini çeyrek finale yazdıracak.Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Turnuvada üçüncülük ve final maçı ise 19 Eylül'de oynanacak.Daan Van HarlemWessel KeeminkDirk SparidansThijs Ter HorstAuke Van De KampJasper DiefenbachGijs JornaFabian PlakWessel BlomJeroen RauwerdinkRobin OverbeekeKay Van DijkNiels De VriesNimir AbdelazizThomas KoelewijinWouyer Ter MaatRobbert AndringaJust DronkersStijn Van SchieRmon Martinez Gion6 Eylül Pazartesi saat 20.00'da TRT SPOR YILDIZ ekranlarında naklen yayınlanacak.