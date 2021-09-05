ŞOK aktüel 8 Eylül 2021 kataloğu! ŞOK Kataloğu ŞOK’ta Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Salı Nelerde İndirim Var? ŞOK 8 Eylül kataloğunda ne var? 8 Eylül ŞOK Aktüel

8 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın şok aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden, okul malzemelerine kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu çarşamba nelerde indirim Var? ŞOK 8 Eylül kataloğunda ne var? 8 Eylül ŞOK aktüel ürün kataloğu



ŞOK 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Şok aktüel 8 Eylül 2021 kataloğunda 3’lü Koltuk 749 TL. MDF ayaklara sahip, 140cm yüksekliğinde 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL. CE belgeli kabloya sahip, 16cm ahşap ayaklı Mini Abajur 29,95 TL. İç ve dış mekanlarda kullanabileceğiniz Mermer Desenli Katlanabilir Masa 119 TL. Güneş ışınlarına karşı UV katkılı malzemeden üretilmiş, yıkanabilir Silver Sandalye 99,90 TL. Farklı çeşitlerde Dekoratif Saat ve Tablo 3’lü Set 39,90 TL. 8 Eylül 2021 Şok aktüel kataloğunda Hot Wheels Tekli Arabalar 9,99 TL. Nerf Alpha Strike Fang 39,95 TL. 8 farklı Türkçe kelime konuşabilen Et Bebek ve Sevimli Arkadaşı 59,90 TL. Barbie Bebek 34,95 TL. Play-Doh Yemek Seti Oyun Hamuru Serisi 49,95 TL. Gokidy Meyve ve Sebze Sandığı 19,95 TL. Lol Lisanslı Tarak Seti 10,95 TL. Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu + Oksijenli Sprey 19,95 TL. Familia Aloe Vera Özlü Tuvalet Kağıdı 46,95 TL. Vernel Yumuşatıcı çeşitlerinde %20 indirim. Kotex Ultra Hijyen Ped 26,50 TL yerine 19,90 TLŞOK 8 Eylül kataloğunda yer alan ürünlere tüm ŞOK mağazalarından ulaşabilirsiniz.