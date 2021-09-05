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NASA astronotu: Uzayda biber fideleri çiçek açtı

NASA astronotu: Uzayda biber fideleri çiçek açtı

ABD'li NASA astronotu Megan McArthur, uzay istasyonunda deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 13:19
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 13:28
NASA astronotu: Uzayda biber fideleri çiçek açtı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA astronotu Megan McArthur, istasyonda yetiştirdikleri Şili biber fidelerinin çiçeklendiğini ve bir hafta sonra küçük biberleri görmeyi beklediklerini söyledi.

'ASTRONOTLAR, KENDİ YİYECEKLERİNİN BİR KISMINI YETİŞTİREBİLECEK'

McArthur, uzay istasyonundan fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajında 'Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonunun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!' ifadelerini kullandı.




ŞİLİ BİBERİ KULLANILDI

NASA tarafından Gelişmiş Bitki Yaşam alanında yürütülen ve 2022 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen deneyde, New Mexico Hatch Green Şili biberi türü kullanıldığı belirtildi.

YETİŞTİRİLMESİ ZOR OLDUĞU İÇİN SEÇİLDİ

NASA, uzayda mikro yerçekimi olan bir alanda yetiştirmek için biberin seçildiğini çünkü bir C Vitamini kaynağı olan biberlerin yetiştirilmesi, çimlenmesi, büyümesi ve meyvelenmesi daha uzun sürdüğü için, olası birçok uzay ürününe göre daha zor olduğu ifade edildi.




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