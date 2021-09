Makedonya Türkiye voleybol ne zaman? Filenin Efeleri voleybol maçı hangi kanalda?

Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci mücadelesinden de başarıyla ayrıldı. A Milli Voleybol Takımı'nın İspanya'yı 3-0 yenmesinin ardından Türkiye Makedonya voleybol maçı araştırılmaya başladı. Büyük bir heyecanla takip edilen CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda da mücadele gerçekleştirecek. Peki, Türkiye Makedonya voleybol maçı ne zaman?









İlk maçında Rusya'yı 3-1 yenen Filenin Efeleri Türkiye'ye büyük gurur yaşattı! Avrupa Şampiyonası'na büyük başarıyla devam eden Filenin Efeleri'nin bir sonraki maçı Makedonya ile olacak. Bu akşam gerçekleşecek maçın ardından C grubundaki diğer maçlara geçilecek. Heyecanla beklenen Türkiye Makedonya voleybol maçına saatler kala ‘‘ sorusu gündeme geldi.Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen karşılaşması Türkiye Makedonya voleybol maçı 5 Eylül Cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyona'sındaki üçüncü maçında Makedonya ile karşılaşacak. Peki,Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen üçüncü maçı bugün gerçekleşecek. Türkiye Makedonya erkek voleybol takımının karşılaşacağı maç saat 14.00'da başlayacak. Türkiye Makedonya maçına saatler kala bu akşam oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyirciler ise Türkiye Makedonya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Türkiye Makedonya voleybol maçı TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak. Peki,Baturalp Burak GüngörMert MaticMurat YenipazarRamazan Efe MandıracıVahit Emre SavaşAdis LagumdzijaBeytullah HatipoğluCaner ErgülMirza LagumdzijaYiğit GülmezoğluBedirhan BülbülOğulcan YatgınFilenin Efeleri'nin C Grubu oynayacağı diğer maçların programı;3 Eylül Cuma:17.00 Türkiye – İspanya5 Eylül Pazar:14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye6 Eylül Pazartesi:20.00 Türkiye - Hollanda8 Eylül Çarşamba:20.00 Finlandiya – TürkiyeFinlandiya, Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grup bulunuyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere çıkacak. Takımların çapraz eşleşmeyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, ismini çeyrek finale yazdıracak.Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Turnuvada üçüncülük ve final maçı ise 19 Eylül'de oynanacak.1 ANGELOVSKI Darko Libero2 GJORGIEV Gjorgi JrSetter3 NIKOLOV RistoMiddle blocker4 JORGIEV NikolaOpposite5 MILEV VladoOutside spiker6 ARSOV StojceOpposite7 NAKOV SlaveMiddle blocker8 LJAFTOV Aleksandar Outside spiker9 LEPIDOVSKI FilipMiddle blocker10 KLOPCHESKI RistoMiddle blocker11 DESPOTOVSKI FilipSetter12 NIKOLOVSKI FilipLibero13 ALEKSOV Stefan Opposite14 ANDONOV Ivan Opposite15 MADJUNKOV FilipMiddle blocker16 ILIEV StojanOutside spiker17 KOSTIKJ LukaOutside spiker18 MIHAILOV VaseLibero19 SAVOVSKI FilipMiddle blocker20 RICHLIEV EftimSetter21 STOSHIKJ Marko JuniorSetter22 RICHLIEV KostadinLibero23 SHULAJKOVSKI TinoMiddle blocker24 MIRASCHIEV MIHAJLOMiddle blocker5 Eylül Cuma saat 14.00'da TRT SPOR YILDIZ ekranlarında naklen yayınlanacak.