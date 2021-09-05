Kabine yarın toplanıyor! Salgınla mücadele ve yeni eğitim dönemi gündemde

Kabine, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Kritik toplantıda, salgınla mücadele, yeni eğitim dönemi, ekonomideki gelişmeler ve dış politikadaki sıcak başlıklar ele alınacak.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son veriler ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin bir sunum yapacak.



YÜZ YÜZE EĞİTİM



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.



AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER VE GÖÇMEN TEHDİDİ



Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ve olası göçmen tehdidi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerinde illerde alınan tedbirleri anlatacak.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.



EKONOMİDEKİ BÜYÜME ELE ALINACAK



Toplantının bir diğer gündem maddesi ise ekonomideki büyüme olacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve piyasaların durumu ele alınacak.