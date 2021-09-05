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Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı gözaltında!

Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı gözaltında!

Gine'de darbe girişimi iddiası şok etkisi yarattı. Ülkenin başkenti Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden silah sesleri duyulurken bölgede askerlerin sokağa indiği belirtildi. Edinilen son dakika haberine göre; Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği öne sürüldü.

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 16:54
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 16:55
Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı gözaltında!

vGine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Yerel basında yer alan haberde, bölgede askerin sokağa indiği ifade edilirken şehir merkezlerine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi. Edinilen son dakika habere göre; Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği öne sürüldü.

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

DARBE GİRİŞİMİ İDDİASI

Olayın darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Fransız basını ise olayın 'askeri darbe girişimi' olduğunu yazdı.

ASKER YÖNETİME EL KOYDUĞUNU SÖYLEDİ

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği öne sürüldü.

Yerel basında, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı.

Doumbouya, bir grup askerle görüldüğü videoda, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise Conde'nin askerlerle beraber bir odada fazlasıyla bitkin olduğu görüldü.


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