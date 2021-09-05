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Efe Mandıracı kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Efe Mandıracı kimdir? kaç yaşında, nereli?

Efe Mandıracı kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Efe Mandıracı kimdir? kaç yaşında, nereli?

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği performansla gözleri üzerine çeviren Efe Mandıracı, Türkiye'de ve dünyada başarısı ile ilgi odağı olmayı başardı. A Milli Voleybol takımında yer alan genç oyuncu Efe Mandıracı kimdir? Efe Mandıracı kaç yaşında? İşte Efe Mandıracı hakkında merak edilen tüm detaylar…

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 15:16
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 15:20
Efe Mandıracı kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Efe Mandıracı kimdir? kaç yaşında, nereli?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda yer alan oyuncular araştırılmaya başladı. A Milli Takım voleybol genç yıldızlarımızdan olan Efe Mandıracı en çok merak edilen isim olmayı başardı. Rusya, İspanya ve Makedonya ile gerçekleşen üç maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Efe Mandıracı kimdir?

Efe Mandıracı Kimdir?


Voleybola küçük yaşlarda smaçör olarak başlayan Efe Mandıracı, Arkasspor altyapısında yetişmiştir. Küçük ve yıldız takımlarda yer alan Efe Mandıracı günümüzde ise Mili Takımda smaçör olarak yer alıyor. Geçtiğimiz sezon çift lisansla hem 1. Lig'de Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma hem de Efeler Ligi'nde Arkasspor formasını giyen 18 yaşındaki voleybolcunun önümüzdeki sezonda da kulübünde kalacağı biliniyor. Sergilediği performansla TFL Altekma'nın Efeler Ligi'ne yükselmesinde büyük etkisi olan milli voleybolcu, Milli takımdaki başarısı ile pek çok kişinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Peki, başarısı ile adından söz ettiren Efe Mandıracı kaç yaşında?



Efe Mandıracı kaç yaşındadır?


4 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Ramazan Efe Mandıracı 18 yaşındadır.

Efe Mandıracı Nerelidir?


A Milli Voleybol Takımı oyuncusu Efe Mandıracı, 4 Ocak 2002 yılında Kuşadası’nda doğmuştur. 2021 CEV Avrupa Şampiyona'sında 1 numaralı formayı giyerek mücadele eden Efe Mandıracı 2,03 metre boyundadır.

Efe Mandıracı'nın Başarıları Nelerdir?


En iyi smaçör

Türkiye Erkekler Voleybol Ligi 2020/21

75.00 sıralama puanı kazandırdı.

En iyi servis atan oyuncu

Turkish Cup 2020/21

60.00 sıralama puanı kazandırdı.

En iyi blok yapan oyuncu

Turkish Cup 2020/21

60.00 sıralama puanı kazandırdı.



Efe Mandıracı kimdir? ve daha fazlası Efe Mandıracı hakkında elde edilen bilgilere göre cevaplandırılmıştır.

Efe Mandıracı


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