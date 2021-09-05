USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,31 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Güncel
Afrin'de park halindeki araç patladı! 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Afrin'de park halindeki araç patladı! 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Hatay Valiliği, Afrin'de park halindeki bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek." denildi.

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 21:59
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 22:03
Afrin'de park halindeki araç patladı! 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Bugün saat 15.23 sıralarında Afrin merkez Eşrefiye Mahallesi'nde park halindeki aracın patlatılması sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk olmak üzere 6 sivilin de yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.'

MSB'DEN AÇIKLAMA: PKK/YPG'YE KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanlığından da konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek.' denildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı