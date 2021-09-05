Afrin'de park halindeki araç patladı! 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Bugün saat 15.23 sıralarında Afrin merkez Eşrefiye Mahallesi'nde park halindeki aracın patlatılması sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk olmak üzere 6 sivilin de yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.'



MSB'DEN AÇIKLAMA: PKK/YPG'YE KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK



Milli Savunma Bakanlığından da konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek.' denildi.



