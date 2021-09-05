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5 Eylül Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

5 Eylül Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik heyecanı devam ederken bugün milli sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın son karşılaşmalarına çıkacak. Her olimpiyat döneminde olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz yarışıyor. İşte 5 Eylül 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun cevabı!

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 11:06
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 11:08
5 Eylül Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda heyecan dorukta! Olimpiyat oyunlarının son gününe gelinmişken bugün birbirinden farklı alanda pek çok sporcumuz müsabakalara çıkacak. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 5 Eylül Perşembe Tokyo 2020 Paralimpik oyunları programı



5 Eylül 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Günün Programı


ATICILIK

KARMA 50M TÜFEK YÜZÜSTÜ UZANARAK SH1

ELEME

S.USTUN

BADMİNTON

TEK KADINLAR WH2

BRONZ MADALYA MAÇI

Y. YAMAZAKİ- E. SECKİN



5 Eylül 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları günün programı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyunca yayınlanacak.

Tokyo Paralimpik Oyunları


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