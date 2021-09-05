21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı

BAKAN KOCA VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLERİ PAYLAŞTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.







