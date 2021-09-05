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Sağlık
21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı

21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı

21-27 Ağutos'a ilişkin haftalık vaka sayısı haritası yayınlandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "100.000 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 19:07
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 19:13
21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı

BAKAN KOCA VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.





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