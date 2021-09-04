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CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'a 'heykel' şoku! Açılışta yalnız kaldı

CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'a 'heykel' şoku! Açılışta yalnız kaldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Knidos Antik Kenti yolu üzerinde oto tamircilerinin toplu halde bulunduğu, Sanayi Sitesi girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı için tören düzenlenecekti. CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar heykelin açılışı için düzenlenen törene katılırken, hayatının şokunu yaşadı. Uçar açılışta yalnız kalınca töreni başka bir tarihe erteledi.

Ekleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 00:16
Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 00:16
CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'a 'heykel' şoku! Açılışta yalnız kaldı



Datça Belediyesi Sanayi Sitesi'nin girişine konulması için bir heykel yaptırılmasını istedi. Belediye proje için heykeltıraş Elbruz Denge ile anlaştı. Dallarında meyve olarak, sanayi çarşısı esnafından her ustanın gerçek bir iş aletinin tasvir edildiği heykel, Datça Belediyesi tarafından Sanayi Sitesi girişinde düzenlemesi yapılan alana yerleştirildi.

HEYKEL AÇILIŞINI YAPAMADI

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, demir profil üzerine 3 metre yüksekliğinde ve 5 ton ağırlığındaki heykelin açılışı için bugün saat 19.00'da yapılacak açılış törenine geldiğinde şoka uğradı. Alanda sanayi esnafını göremeyen Uçar, önce yanındaki görevlilerden olayın araştırılmasını istedi. Esnafın açılış töreninden habersiz olduğunu öğrenen Uçar, bu durum karşısında heykelin açılışını yapmayacağını söyledi.

"BÖYLE AÇILIŞ OLMAZ"

Açılışı bir hafta sonraya erteleyen Uçar, "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam. Açık ve net söylüyorum. Benim esnafımın buradaki açılıştan haberi yok. Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz. Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz" dedi. Belediye Başkanı Uçar, açılışın 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de yapılacağını duyurdu.


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