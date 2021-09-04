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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a müftü tepkisi: Baskı politikalarına son verin

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a müftü tepkisi: Baskı politikalarına son verin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türklerin seçtiği müftülere yönelik müdahaleci uygulama ve baskı politikalarına son vermesi gerektiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada "Lozan Barış Antlaşması'ndan doğan haklarının ve dini özgürlüklerinin korunması hususunda soydaşlarımızın yanındayız." dedi.

Ekleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 22:51
Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 22:58
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a müftü tepkisi: Baskı politikalarına son verin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif'in Twitter'da yaptığı, "5 yıl önce Alankuyulu kardeşlerimizin tertip ettiği toplu sünnet mevlidine katılmamız makam gaspı kabul edilerek, mahkeme olmak üzere 7 Ekim'de Selanik Bidayet Mahkemesine davet edildik. Allah yardımcımız olsun." paylaşımını alıntıladı.

'Soydaşlarımızın yanındayız'
Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türklerin seçtiği müftülere yönelik müdahaleci uygulama ve baskı politikalarına son vermesi gerektiğine işaret ederek, "Lozan Barış Antlaşması'ndan doğan haklarının ve dini özgürlüklerinin korunması hususunda soydaşlarımızın yanındayız." ifadesiyle söz konusu karara tepki gösterdi.


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