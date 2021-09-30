Yalınayak kaçarken yakalandılar! 7 baron gözaltında!

İstanbul, Ankara ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 7 uyuşturucu baronu gözaltına alındı. Kolombiya, Ekvador, İtalya ve Türkiye uyuşturucu hattının çökertildiği operasyonların İstanbul kısmında lüks bir rezidansta kalan uyuşturucu baronunun yalın ayak kaçarken yakalandığı belirtildi.



CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında kritik uyuşturucu operasyonuna ilişkin şunları ifade etti:



'7 İSİM GÖZALTINDA'



Son yıllarda yapılmış en büyük, en kapsamlı Operasyon. Biri kadın, 7 uyuşturucu kartelinin lideri bu operasyonda gözaltına alındı. Genelde kuryeler yakalanırdı, bir üst halkaya geçmek zordu. Bu operasyonda 7 önemli uyuşturucu kartelinin lideri gözaltına alındı.



'9 AY TAKİP EDİLDİ'



Tam 9 ay boyunca bu çete liderleri izlendi, takip edildi ama çete liderlerine bir türlü ulaşılamadı. 25 Ocak günü, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesine denk getirip Kolombiya'nın Bogota şehrinden uçakla çiçek kolilerine gizlenmiş uyuşturucu sevkiyatı belirlendi. O uçak izleniyor ve İstanbul Havalimanı'na indiği an alınıyor. Orada 24 kilo 600 gram uyuşturucuya el konuluyor.



İzlemeler devam ediyor, yine bir üst halkaya geçilemiyor. 2 ay sonra yine aynı yöntemle çiçeklerin arasına gizlenmiş şekilde 2 kilo 600 gram uyuşturucu yakalanıyor. Bu büyük bir puzzle ve bu puzzle çözülüyor.



'YALIN AYAK KAÇARKEN YAKALANDI'



Kolombiya, Ekvador, İtalya, Türkiye hattının uyuşturucu hattı çökertiliyor. İstanbul'daki operasyonda uyuşturucu kartelinin çok lüks bir rezidansı var, asansör direkt uyuşturucu baronunun yatak odasına çıkıyor. Operasyon sırasında hemen asansörün düğmesine basıyor, aşağı iniyor ve yalın ayak kaçarken ekipler tarafından yakalanıyor.



Uzun zaman sonra ilk defa uyuşturucu kartelinin lideri yakalanmış oluyor. Mersin Limanı'nda 1 ton 300 kiloluk bir uyuşturucu yakalaması yapılmıştı. 400 kilosunu bu çete üyeleri limandan çıkarmak için hamle yapmıştı.



Yakalanan baronların İstanbul'dan Tolga C., Gökhan P., Levent T., Levent G., Atilla A., Sakarya'dan Nurten A., Ankara'dan ise Galip Ç. olduğu belirlendi.