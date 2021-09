Ünlü olacağım diye şekilden şekle girdi!

Kullanıcılarının kısa kısa müzikli videolar yayınladığı TikTok'ta her an ilginç bir videoyla karşılaşmak mümkün.



Daha önce süt kazanında yıkanan, ayaklarıyla salça kazanının içinde gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, o anları paylaşarak gündeme oturdu.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerekli tespitlerin ardından soruşturma başlattığı vakalara her gün bir yenisi ekleniyor.







FINDIK İÇİNDE YÜZDÜ



Bu kez de Ordu'da yaşayan bir vatandaş, TikTok hesabında fındık içinde tüm bedeniyle yüzdüğü anları paylaştı.







MİLYONLARCA İZLENDİ



Farklı günlerde farklı kıyafetlerle toplanan fındıkların içinde yüzen ve bu anları yayınlayan kullanıcı, milyonlarca izlenme aldı.