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Ünlü olacağım diye şekilden şekle girdi!

Ünlü olacağım diye şekilden şekle girdi!

Topladıkları fındıkları bir alanda biriktiren TikTok kullanıcısı, farklı günlerde fındıkların içerisinde girerek yüzerken videolar yayınlıyor.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:27
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:15
Ünlü olacağım diye şekilden şekle girdi!

Kullanıcılarının kısa kısa müzikli videolar yayınladığı TikTok'ta her an ilginç bir videoyla karşılaşmak mümkün.

Daha önce süt kazanında yıkanan, ayaklarıyla salça kazanının içinde gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, o anları paylaşarak gündeme oturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerekli tespitlerin ardından soruşturma başlattığı vakalara her gün bir yenisi ekleniyor.



FINDIK İÇİNDE YÜZDÜ

Bu kez de Ordu'da yaşayan bir vatandaş, TikTok hesabında fındık içinde tüm bedeniyle yüzdüğü anları paylaştı.



MİLYONLARCA İZLENDİ

Farklı günlerde farklı kıyafetlerle toplanan fındıkların içinde yüzen ve bu anları yayınlayan kullanıcı, milyonlarca izlenme aldı.



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