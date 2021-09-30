Ulaşımda yeni dönem hazırlığı: Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor

Küresel ısınmanın önüne geçilmesi için tüm dünya Paris İklim Anlaşmasının hızla tüm ülkeler tarafından uygulanmasını tartışmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin de 'Paris İklim Anlaşmasını' onaylayacağı açıkladı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları da faaliyetlerini iklim değişikliklerine paralel olarak yeniden düzenlemeye başladı. Bu çerçevede eylem planları hazırlanıyor.



KARAYOLLARINA AYAR



İklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketlerden en fazla etkilenen sektör ise ulaşım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iklim değişikliğine paralel olarak karayolları yapıların gözden geçirildiğini belirterek, şöyle dedi:



'Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda yer alan yolların kesiştiği kuru dere, sulu dere ve her türlü sel oluşturabilecek alanlarda gelebilecek feyezan debilerini hesaplanarak uygun enine geçişler (menfez ve köprü) tasarlanmaktadır. İklim değişikliği ve artan sıcaklık sebepli feyezan riskleri için menfez ve köprü ebatlarımızda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.'



DEMİRYOLU DA YENİ DÖNEME GÖRE



Karaismailoğlu, demiryolu projeleri yapılırken de iklim değişikliğinin dikkate alındığının altını çizdi ve 'Proje hazırlanırken hidrolik-hidrolojik hesaplamalarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve DSİ tarafından yayınlanan güncel veriler dikkate alınmaktadır' dedi.



Karaismailoğlu, tren seferlerinde de hava durumunun dikkate alındığı mesajı vererek, 'Muhtemel bir aksaklık durumunda yolcularımızın güvenli bir şekilde seyahatinin sağlanacağı aktarma seçeneği uygulanmaktadır' mesajı verdi. Aşırı yağış ve sel nedeniyle seferlerin güvenliği ve aksamaması için aktarma seçeneğinin devreye sokulduğu bilgilisin paylaştı.



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Soçi zirvesine ilişkin son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in buluştuğu dünkü Soçi Zirvesi, 2018'de imzalanan Soçi Mutabakatı'na tarafların sadakatinin ölçüldüğü kritik bir değerlendirme toplantısıydı. Türkiye, bu bağlamda Rusya'nın 2018 anlaşmasına özellikle terör örgütü PKK ile ilgili önemli nüanslarda sadık kalmasını şart koşuyor

Çalışma yemeği ile birlikte yaklaşık üç saat süren görüşmede İdlib'teki son gelişmeler, Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör örgütü PKK varlığı başta olmak üzere Suriye sahasındaki son durum, Karabağ ve Libya'daki gelişmeler ile iki ülke arasında giderek büyüyen ticaret hacmi değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde Türkiye'nin 1.5 milyar doları bulan Rusya yatırımları ve Rusya'nın da 6.5 milyar dolara erişen Türkiye yatırımları da ele alındı.



Son rakamlar, iki ülkenin ticaret hacminin 2021'in ilk dokuz ayında pandemi koşullarına rağmen yüzde 50'lik büyüme kaydettiğini gösteriyor.



FARKLI YAKLAŞTIĞINI GÖSTERMELİ



Rus tarafına Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına Astana anlaşmaları gereği son verilmesi, Fırat doğusunda varılan anlaşma gereği terör unsurlarının 30 km güneye çekilmesi, DEAŞ'la mücadele ortak adımlar atılması, Suriyeli mülteciler sorunun çözümü kavuşturulması ve bunun yanı sıra belki de en kolayı Rus kontrolündeki bölgelerden yapılan PKK saldırılarının engellenmesi gerektiği iletildi.



GÜÇLÜ ASİMETRİK İTTİFAK



Türkiye ile Rusya, yalnızca üç farklı bölgede (Suriye, Libya, Karabağ) asimetrik ve konjonktürel diyebileceğimiz ama bununla birlikte yer yer de stratejik anlamlar kazanan bir ittifak içinde.



Soçi seyahatinde Türk heyetinde MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.



