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Ekonomi
TOKİ, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 34 ilde konut satışı yapacak

TOKİ, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 34 ilde konut satışı yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 34 ilde 144 konut ile 26 ilde 96 iş yerini, 6-7 Ekim'de açık artırma yöntemiyle satacak. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu illerden de evler satışa çıkacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de teklif verilebilecek.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:48
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:52
TOKİ, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 34 ilde konut satışı yapacak

TOKİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da 144 konut için, 7 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da ise 96 iş yeri için müzayede yapılacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden de teklif verilebilecek.

ÖDEMELER YÜZDE 25 PEŞİNAT İLE BAŞLIYOR

Alıcılar; Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara, yüzde 25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 veya 180 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere, 'www.toki.gov.tr' ile 'www.emlakmuzayede.com.tr' internet adreslerinden ve '444 86 54' numaralı telefondan ulaşılabilecek.


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