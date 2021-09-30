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Terör yuvası şimdi de kadına şiddetin merkezi oldu! Karısını sopayla döverek öldüren cani HDP'ye sığındı!

Terör yuvası şimdi de kadına şiddetin merkezi oldu! Karısını sopayla döverek öldüren cani HDP'ye sığındı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşini sopayla döverek öldüren Mehmet Senem isimli cani soluğu HDP İzmit İl Başkanlığı'nda aldı. Senem, HDP'li yöneticilere PKK terör örgütüne katılmak istediğini iletti. Senem, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:25
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:37
Terör yuvası şimdi de kadına şiddetin merkezi oldu! Karısını sopayla döverek öldüren cani HDP'ye sığındı!

Kocaeli Derince ilçesinde sopayla eşini döverek öldüren cani koca Mehmet Senem İzmit HDP İl binasına giderek PKK terör örgütüne katılmak istediği ortaya çıktı.

Olay 24 Eylül günü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. 2 arkadaşı ile birlikte Kocaeli HDP İl Başkanlığı'na gelen bir kişi kırsal alanda faaliyet gostermek üzere örgüte katılmak istediğini söyledi.

Yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen polis; yaptığı çalışmalarda Derince ilçesinde oturan Mehmet Senem isimli kişinin olduğu tespit edilerek gözaltına alınması sağlandı.Çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis ekiplerince Mehmet Senem'in ikametinde arama gerçekleştirildi.



EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri salondaki kanepede Mehmet Senem'in 8 aylık bir çocuk annesi eşi Hatice Senem'in battaniyeye sarılmış cansız bedeni ile karşılaştı.

Mehmet Senem'in ifadesinde eşi Hatice Senem ile tartıştıklarını, daha sonra evdeki sopayla eşini döverek öldürdüğünü ve örgüte katılmak üzere HDP İl Binasına gittiğini beyan ettiği öğrenildi.

HDP'nin özellikle gençleri kırsal alana gönderme noktasında ilk akla gelen yer olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.


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