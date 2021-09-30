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TBMM Başkanı Şentop: Yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359

TBMM Başkanı Şentop: Yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359." dedi. Şentop ayrıca "Yeni sistemde Parlamento'nun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye'de." diye ekledi.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:36
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:41
TBMM Başkanı Şentop: Yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Yasama dokunulmazlığı tezkere sayısı 1359. Şentop ayrıca 'Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı var. TBMM hem hukuken hem de siyaseten yeni anayasayı yapacak güçte. Ciddi ve samimi bir irade olursa yeni anayasa yapılabilir.' dedi.

Şentop erken seçim iddiaları hakkında da 'Yeni sistemde Parlamento'nun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye'de.' ifadelerini kullandı.


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