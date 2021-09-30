Polisin işlediği kadın cinayetinde şok detay!

Kadına yönelik şiddet vakalarının giderek arttığı İngiltere'de geçtiğimiz aylarda işlenen vahşi bir cinayet, büyük yankı uyandırmıştı.



Başkent Londra'nın göbeğinde 3 Mart'ta evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard'ın katilinin, 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens olduğu ortaya çıkmıştı.



Everard'ı öldürdüğü öne sürülen polis memuru Couzens, Old Bailey Mahkemesinde, adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarını kabul etmişti.







Couzens, Sarah Everard'ın ölümünün sorumluluğunu üstlenmiş ve 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Ülke sokaklarının kadınlar için ne kadar güvenli olduğunu tartışmaya açan vahşi cinayette, yeni detaylar ortaya çıktı.



Adli makamlarca ulaşılan yeni görüntülerde, genç kadının korkunç sona yaklaştığı anlar yer aldı.



Polis memuru Couzens'in tecavüz ettikten sonra öldürdüğü genç kadının cinayetindeki tüm detaylar, aydınlığa kavuştu.



48 yaşındaki sapık polis memurunun, bu cinayet için uzun zaman boyunca hazırlık yaptığı anlaşıldı.







Tecavüz ve cinayet suçlarını işlemek için, işe bir araba kiralayarak başlayan Couzens, internet üzerinden, öldüreceği kadının cansız bedenini sarmak için metrelerce streç film satın aldı.



Olay gecesi, kiralık aracıyla yaklaşık 20.00 sularında devriye gezmeye başlayan Couzens, saat 21.30'da Everard'ı gördükten sonra hedefini belirledi.



Genç kadını kaçırmak için bir süre onu takip eden sapık polis, daha sonra aracını Everard'a yaklaştırdı.



Couzens, genç kadına yaklaşarak, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğunu söyleyerek Everard'ın suç işlediğini söyledi.



Polis rozetini gösteren Couzens, kemerine önceden yerleştirdiği kelepçeyi genç kadına takarak onu araca bindirdi.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Everard'ı arka koltuğa oturtan polis, daha sonra saatler boyu araba kullandı.



Londra'nın 130 kilometre dışına çıkan polis, buradaki ormanlık arazide vahşi planını uygulamaya koydu.







Genç kadını araçtan sürükleyerek çıkartan polis, önce Everard'ı darbetti.



Daha sonra kadına tecavüz eden Couzens, kadını çıkardığı polis kemeriyle boğarak öldürdü.



Everard'ın cansız bedenini streç filme sararak bagaja yerleştiren adam, daha sonra evinin yolunu tuttu.



Evine gece yarısı 02.30 sularında varan Couzens, daha önceden ayarladığı mini buzdolabına cesedi yerleştirdi.



İlerleyen günlerde şehir dışında bulunan bir araziye giden Couzens, Everard'ın cesedini ateşe vererek ortadan kaldırdı.



Cesedin kalıntılarını ise yakınlarda bulunan göle attı.







Ancak iğrenç detaylar, bununla da sınırlı kalmadı. Evli ve iki çocuk babası olan Couzens, hafta sonu geldiğinde eşi ve çocuklarını piknik yapmak için cesedi yaktığı göle götürdü.



Burada mutlu bir 'aile günü' geçiren Couzens'ın bu itirafları, Sarah Everard'ın ailesini yasa boğdu.



Pazarlama uzmanı olarak çalışan, çevresi tarafından mutlu ve iyi kalpli bir insan olarak tanınan Everard'ın korkunç sonu, ülkeyi bir kez daha yasa boğdu.