PKK'lı otobüs şoförüne bir tokat da AYM’den geldi! Polise

Şoförü olduğu halk otobüsünde bölücü terör örgütünün propagandasını içeren müzik açan ve yolcuların da duyabileceği şekilde yüksek sesle dinleyen Kadri Pervane, otobüste yolcu olarak bulunan bir polis memuru tarafından uyarılmasına rağmen müziği dinlemeye devam etti. Polis nmemurunun 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunması üzerine otobüs şoförü Kadri Pervane, "Kime şikayet ediyorsan et, bana senin devletin bir şey yapamaz" diyerek polis memurunu araçtan indirmeye çalıştı.



2 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Bahsi geçen olay nedeniyle soruşturma başlatıldı ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadri Pervane'nin terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sabah'ın aktardığına göre, yargılamayı yürüten Ağır Ceza Mahkemesi Pervane'nin 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti ve mahkûmiyet kararı Yargıtay tarafından onandı.



ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Kadri Pervane, otobüste yüksek sesle dinlediği müzikte geçen ifadeler nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.



YÜKSEK MAHKEME "ŞARKI TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIMI TEŞVİK EDİYOR" DEDİ

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, söz konusu şarkının terör örgütünü açık bir şekilde övdüğünü ve terör örgütüne katılımı teşvik ettiğini, halkın örgüte olan sempatisini artırmaya ve giderek aktif desteğini sağlamaya imkan verdiğini belirtti.



"ÖZGÜRLÜĞÜN İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN İDDİA KABUL EDİLEMEZ"

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.