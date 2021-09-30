Öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edilen Kaymakam Mehmet Faruk Saygın hakkında inceleme başlatıldı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine Kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Burada bir sınıfa giren Saygın'ın, kendisine 'hoş geldiniz' diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI



Saygın'ın bu hareketi kısa sürede ülke gündemine geldi ve birçok tepki çekti. Konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 29 Eylül Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamı ile Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürünün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfını ziyaretleri sırasında yaşanan, üzüntü duyulan hadiseyle ilgili açıklama yapılmasına lüzum görüldüğü belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. Bu diyaloğa üzüldüğünü dile getiren kaymakamımıza tembihat yapılmış, konuyla ilgili inceleme hemen başlatılmıştır."









