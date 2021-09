Muhalefetten Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon! Aklı İmamoğlu'nun karargahı karanlık Oda mı veriyor

Muhalefet, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına henüz bir aday çıkaramadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için başlarda hevesli görünse de İYİ Parti tarafından önü kesildi. Akşener, geçtiğimiz günlerde fondaş Halk TV'nin canlı yayına çıkarak Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, kendisinin Başbakan adayı olduğunu söyledi. Millet İttifakı'nda tam anlamıyla her şey birbirine karıştı. Liderler arasında kör döğüşü hakim. Kamuoyuna birbiriyle çelişen beyanlar yansıtılarak kapalı kapılar ardında belirlenen aday korunmaya çalışıldığı şüphesi kuvvetleniyor.



6 PARTİ BULUŞUYOR



Son olarak Cumhuriyet gazetesinin yazarı Barış Pehlivan piyasaya sürüldü. Pehlivan, ittifakı ayakta tutan HDP'nin adını anmadan CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'den gelen isimlerin 5 Ekim'de TBMM'de buluşarak Cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarına gireceğini iddia etti.



KEMAL'İN İŞİ BİTİRİLDİ



Kılıçdaroğlu'nun oyun dışı bırakıldığı toplantıda muhalefetin adayı belirlenecek. Geçtiğimiz hafta CHP Liderine karşı operasyon düğmeye basılmıştı. Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, 'Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya var basının elinde. Benim elimde de var ama söyleyemem.' ifadelerini kullanmıştı. kılıcı alarak algıyı oluşturmaya başladı.



PARTİSİZ ADAY KİM?



Eski Odatv çalışanının iddiasına göre bu toplantıda: 'Parti üyesi dahi olmayan bir cumhurbaşkanı tarif edilecek. Parlementer sistem ortaya konulacak' Muhalefette şimdiye kadar öne çıkan 3 aday bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş. 3'ü de CHP üyesi.



İşin doğrusu başka işaretler de var. Mesela İBB Başkanı İmamoğlu adını koymasa da bir siyasi parti gibi Ankara'da temsilcilik açtı. Başına da tecrübeli gazeteci Şükrü Küçükşahin'i koydu Kulislerde Küçükşahin'in her gittiği yerde 'Kılıçdaroğlu aday olursa kaybeder' dediği söyleniyor. Ama daha ilgincini BM toplantıları için gittiğim New York'ta duydum. Emlak piyasasını iyi bilenlerden biri şöyle diyordu:



'İmamoğlu burada bir temsilcilik açmak için yer arıyor.'



Küçük bir notta Hatay'dan... Hatay'da CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı vardı. İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nu karşılamadan Hatay'a koşan İmamoğlu'nun burada bazı başkanlarla özel görüşmesi ve İstanbul'a davet etmesi dikkat çekiciydi. Bu görüşmelerde 'bir bit yeniği var' diyen olsa da kimse sesini çıkaramadı.



Anlayacağınız hafta sonlarında İstanbul'da bir gazetecinin evini karargâh yapan İmamoğlu 2023'e bütün gücüyle hazırlanıyor. Bütün bunlar da o karargahın önemli isimlerinden siyasi yol arkadaşı ve Kampanya Direktörü Necati Özkan'ın attığı, 'Artık mekanın yeni sahibi var...' twitinin tesadüfen atılmadığını gösteriyor