Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil Gecesi Kılınması Gereken Namaz

Mevlid kandilinin yaklaşmasıyla birlikte çeşitli sorular araştırılmaya başladı. İslam aleminin heyecanla beklediği kandil bu yıl 17 Ekim’e denk gelirken Müslümanlar bu mübarek günü ibadetle geçirmeyi planlıyor. Bu özel gününün faziletlerinden yararlanmak isteyenler ise ‘Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İslam alimlerinin açıklamalarına göre Mevlid kandili namazı nasıl kılınır? Sorusunun cevabı ve daha fazlası…





MEVLİD KANDİLİ'NDE KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR?

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA?



MEVLİD KANDİLİ NAMAZI- TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?



Müslümanların heyecanla beklediği Mevlid Kandili, 17 Ekim 2021 tarihinde idrak edecek. Kandile günler kala İslam aleminin sorduğu ‘?’ sorusu cevaplandırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği açıklamaya göre Mevlid Kandili namazı bir diğer adı ile tesbih namazı 4 rekat kılınır.Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili namazının akşam ezanı ile başladığını açıkladı. Mevlid Kandili için namaz kılmak ve bu anlamlı günün sevabından yararlanmak isteyen Müslümanlar akşam ezanından sonra kandil için namaz kılabilirler. Peki,Mevlid kandili namazı, bir diğer adı ile Tesbih namazı, Müslümanların ömründe en az bir kere kılması gereken namazlardandır. Rivayet edilene göre Resûl-i Ekrem (s.a.v) amcası Abbas’a ‘Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki ve sonu, eskisi ve yenisi, bilmeyerek işlediğin, bilerek işlediğin, küçük büyük, ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).Dört rekattan oluşan teşbih namazını kılmak için ilk olarak niyet edilmelidir. “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diyerek niyet edildikten sonra namaz kılmaya başlanır. Sübhaneke duasının okunmasından sonra 15 kez “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. 15 tekrarın ardından euzü besmele çekilir. Fatiha ve bir sure daha okunur ve 10 kez daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu teşbih ruku edildiğinde 10 kez, ruku edildikten sonra doğrulunca da 10 kez söylenir. İlk secdede 10 kez, secdeden kalkınca 10 kez, ikinci secdede 10 kez okunur. Bu şekilde her rekatta 75 kez teşbih yapılır. İkinci rekattan kalkılmadan önce ise 15 kez tesbih okunur. Tesbihlerin okunmasının ardından besmele çekilir Fatiha ve bir sure daha okunarak 10 kez daha tesbih getirilir. Kalan rekatlar da aynı şekilde tekrarlanarak 4 rekat namaz tamamlanır. Dördüncü rekata gelindiğinde Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülür; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah diyerek namaz tamamlanır. Tesbih namazında her rek'atta okunan tesbih adedi 75 adettir. Toplam 300 tesbih okunur.sorusu İslam alimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplandırılmıştır.