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Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor

Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor

Erzurum’da üzerinde herhangi bir arkeolojik kazı çalışması yapılmayan Değirmenler Höyüğünün tahribata uğraması sonucu insanlara ait kafatasları ve kemikler meydana çıktı.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:01
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:03
Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Değirmenler Mahallesi'nde bulunan ve henüz herhangi bir kazı çalışması yapılmayan Değirmenler Höyüğünün yıllar içerisinde uğradığı tahribat sonrası içerisinden insanlara ait kemikler ve kafatasları çıktı.

Köyün hemen içerisinde bulunan höyüğün etrafında oluşan görüntüye uzun süredir müdahale edilmezken höyüğün içerisinde bulunan kemikleri yuva yapan kuşların ve yağmur sularının meydana çıkardığı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Erzurum şehir merkezinin 17 kilometre kuzeyinde bulunan Değirmenler Höyük, Karaz, Pulur ve Güzelova Höyükleri gibi bölgenin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Höyükte yapılacak olan kazı ve araştırmaların bölge tarihinin aydınlatılması için oldukça önemli olduğu düşünülürken, yoğun bir tahribata uğrayan höyüğün, bir an önce koruma altına alınması isteniyor.


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