USD (Alış - Satış) : 8,84 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,31 - 10,33
Ana Sayfa.
Güncel
Kıbrıs'taki 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler

Kıbrıs'taki 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdikleri "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" başarıyla tamamlandı.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:17
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:32
Kıbrıs'taki 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler

KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi.

Tatbikata Türkiye'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri ile KKTC'den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Özel Görev Birliği, Kara Havacılık Birliği unsurları katıldı.




YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı