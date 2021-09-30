Kıbrıs'taki 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan nefes kesen kareler

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdikleri "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" başarıyla tamamlandı.
KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi.
Tatbikata Türkiye'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri ile KKTC'den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Özel Görev Birliği, Kara Havacılık Birliği unsurları katıldı.