USD (Alış - Satış) : 8,84 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,31 - 10,33
Ana Sayfa.
Güncel
Kadıköy’de minibüsçülerin ‘ölüm durağı’ tehlike saçıyor!T

Kadıköy’de minibüsçülerin ‘ölüm durağı’ tehlike saçıyor!T

Kadıköy'de yolu uzatmak istemeyen minibüsçüler, yolcuları durak yerine D-100 Karayolu ortasında indirdi. Trafiğin ortasında kalan vatandaşlar bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolcular ise kazaya davetiye çıkaran minibüs şoförlerine tepki gösterdi.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:13
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:26
Kadıköy’de minibüsçülerin ‘ölüm durağı’ tehlike saçıyor!T

Kadıköy'de, Uzunçayır metrobüs durağında inmek isteyen yolcuları durak yerine D-100 karayolu ortasında indiren minibüs şoförleri kazaya davetiye çıkardı. Yolun uzadığı gerekçesiyle şoförler tarafından yol ortasında indirilen vatandaşlar, bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Araçların hızla hareket halinde olduğu yol üzerinde durumu gören araç sürücüleri korna çalarak olaya tepki gösterdi. Trafiğin hızla aktığı yol üzerinde karşı yola geçemeyen kimi vatandaş ise dakikalarca bekledi. Vatandaşlar ise minibüs şoförlerine tepki gösterdi.

Yol ortasında indirilen yolculardan Serap Çakıl, “Normalde bizi durakta indirmesi gerekiyor. Kendisi yolun ortası olan burayı uygun gördüğü için bizi burada indirdi. Şoför Bey sanırım bugün biraz sinirliydi. İnsanların canı, minibüs şoförünün o günkü ruh haline, sabah nasıl uyandığına bağlı resmen. Şoförler nereyi uygun görürse orada inmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

Yol üzerinde bekleyen bir başka vatandaş Fatih Derebaşı ise “Yolcuların bu noktada indirilmemesi gerekiyor. İşlek olan bir yer burası. İnsanların canlarını tehlikeye atıyorlar. Çok yanlış bir hareket. Burada bir arkadaşımı beklerken çok sayıda minibüsçünün aynı şeyi yaptığını gördüm. Bu konuda denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyoruz. İnsan hayatından daha önemli bir şey yok” dedi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı